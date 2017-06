El responsable de les finances del Vaticà, a judici per abús de menors

El cardenal australià George Pell, considerat el «número 3» del Vaticà i responsable de finances de l'església catòlica, és el primer alt càrrec de la cúria romana imputat en suposats delictes de pederàstia.

El religiós de 76 anys, màxim representant de l'església catòlica australiana, és sospitós d'haver abusat sexualment de menors quan era sacerdot a la ciutat de Ballarat (1976-1980), a l'estat de Victòria, i quan va ser arquebisbe de Melbourne (1996 -2001), la capital estatal. D'aquests càrrecs haurà de defensar el pròxim 18 de juliol en un tribunal de Melbourne, al sud-est d'Austràlia. Pell va néixer a la ciutat de Ballarat el 8 de juny de 1941 al si del matrimoni format per George Arthur, 1 excampió de boxa de fe anglicana, i Margaret Lillian, una devota catòlica, i té dos germans, Margaret i David. El papa Francesc va concedit un «període d'excedència» al seu ministre de Finances, el cardenal australià George Pell, que va dir ser «innocent» dels càrrecs de presumpta pederàstia presentats avui al seu país.

El cardenal va estudiar en els centres catòlics Loreto Convent i St Patrick a Ballarat, on va destacar com a esportista i fins va jugar durant una època amb el club Richmond Football a la Lliga de Futbol Australià.

No obstant això, Pell es va decantar per la seva vocació religiosa i va ingressar en el seminari Corpus Christi, a l'estat de Victòria, en 1960 i tres anys més tard va marxar a Roma a continuar els seus estudis. El 1966 es va ordenar com a sacerdot a la basílica de Sant Pere a Roma, on l'any següent es va llicenciar en Teologia abans obtenir el doctorat en història de l'Església catòlica a la Universitat d'Oxford el 1971, alhora que també té un màster en educació per la Universitat de Monash (Austràlia). En la dècada de 1970 i 1980 va exercir com a sacerdot i educador en diferents parròquies i centres catòlics australians, inclòs en el seu natal Ballarat. L'australià va ser designat bisbe auxiliar de Melbourne el 1986, arquebisbe en aquesta mateixa ciutat el 1996 i arquebisbe de Sydney en 2001.

Dos anys més tard, va ser nomenat cardenal pel papa Joan Pau II, el que li va permetre votar en els conclaves per elegir el summe pontífex i, per tant, també va ser un dels papables en la votació en què va ser proclamat l'actual papa Francesc a 2013.

Pell va ser triat a l'any següent prefecte de la Secretaria d'Economia de la Santa, un nou lloc creat pel pontífex per tallar els escàndols al voltant de les finances del Vaticà. No obstant això, al «número 3» del Vaticà, després del papa i el secretari d'Estat, el va perseguir la sospita pels casos de pederàstia al si de l'Església catòlica a Austràlia, alguns comesos en el seu Ballarat natal. Aquests crims estan sent investigats per una comissió especial a Austràlia en què ha comparegut el cardenal. El març de l'any passat, Pell va reconèixer que en la dècada de 1980 existia «un món de crims i encobriments». «Els procediment judicials m'ofereixen ara una oportunitat per netejar el meu nom i després tornar aquí, a Roma per treballar».