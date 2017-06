Trump impulsa el seu veto als musulmans amb límits a l'ingrés de familiars

El president dels EUA, Donald Trump, implementa avui de manera parcial el veto a l'entrada de refugiats i ciutadans de sis estats de majoria musulmana que no tinguin vincles amb entitats nord-americanes o família propera en aquest país, terme en el qual el Govern va fixar uns polèmics límits.

El veto migratori entra en vigor a les 20.00, hora local (00.00 GMT) del dijous, van informar en una conferència telefònica funcionaris del Govern que van demanar l'anonimat.«Vivim en un temps molt perillós i el Govern dels Estats Units necessita totes les eines a la seva disposició per evitar que els terroristes entrin al país i desencadenin actes de violència», va dir un dels funcionaris.

La implementació és possible gràcies al fet que el Tribunal Suprem va permetre dilluns passat l'entrada en vigor d'algunes parts del veto, destinat a prohibir durant 120 dies l'entrada de refugiats i, durant 90 dies, l'ingrés dels nacionals de sis països de majoria musulmana (Iran, Somàlia, Sudan, Síria, Iemen i Líbia).

De manera àmplia, el Suprem va determinar que Trump pot negar l'entrada als Estats Units a qualsevol persona que no pugui provar que té un vincle «genuí» amb el país, és a dir, que no tingui família o plans per treballar o estudiar al país.

El Tribunal Suprem va deixar en mans del Govern la definició exacta d'aquests límits i, per això, el Departament d'Estat va enviar dimecres noves directrius a les ambaixades i consolats dels EUA per informar-los.