Alemanya aprova el matrimoni homosexual a pesar de Merkel

El Parlament alemany, amb el vot en contra de la cancellera, Angela Merkel, va aprovar ahir la legalització del matrimoni homosexual a una polèmica sessió en què els socialdemòcrates van decidir vulnerar l'acord de coalició amb els conservadors, a tres mesos de les eleccions generals.

Amb 393 vots a favor, 226 en contra i quatre abstencions, en l'última sessió plenària de la legislatura al Bundestag (cambra baixa), Alemanya es va sumar als 22 països que permeten el matrimoni entre persones del mateix sexe.

Gairebé una quarta part dels diputats conservadors, 75 dels 310, va votar ahir a favor de la legalització del matrimoni homosexual, el que va reflectir la disparitat d'opinions en les files conservadores.

La iniciativa havia quedat fora de l'acord de gran coalició el 2013 i el Partit Socialdemòcrata (SPD), que va respectar el pacte els últims quatre anys, ha advertit que seria requisit imprescindible per participar en un futur govern, el mateix que van fer els liberals i els verds. Davant aquesta tessitura, Merkel va obrir dilluns la porta a prendre una «decisió en consciència» i l'SPD va decidir forçar una votació aquesta mateixa setmana, sense esperar als comicis del 24 de setembre.

Merkel, que havia qualificat de «trist»la situació, va donar llibertat de vot als seus diputats i va introduir una targeta vermella a l'urna col·locada en el centre del saló de plens en rebuig a la llei.



Matrimoni entre home i dona

«Per a mi el matrimoni, en la Constitució, és el matrimoni d'un home i una dona i per això no he donat suport al projecte», va manifestar davant les càmeres després de la sessió, en la qual es va llançar confeti per celebrar un pas considerat «històric» pels activistes que van omplir les tribunes de convidats.

Els socialdemòcrates es van anotar un punt important en la precampanya electoral i Merkel ha hagut de sentir les crítiques del seu propi partit, però l'accelerada votació li alleugereix la campanya i li evita un assumpte espinós al setembre, on confia a ser escollida per a un quart mandat.

El projecte va ser recolzat pels diputats de l'SPD, de l'Esquerra i els Verds, a més dels citats conservadors, que van fer ús del vot en consciència per donar suport a la llei.

«Aquesta decisió potser no és bona per a la coalició, però és bona per a les persones i per al Parlament», va manifestar el cap del grup socialdemòcrata, Thomas Oppermann, que va rebutjar que sigui necessari reformar la Constitució, com esgrimeixen la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de Merkel i de la seva ala bavaresa, la Unió Socialcristiana (CSU).

El ministre d'Afers Exteriors i vicecanceller, Sigmar Gabriel, va qualificar la sessió de «hora estel·lar» per al parlamentarisme alemany, en què s'havia assistit a reflexions sinceres, més enllà de les regles de la disciplina partidària.

El líder del grup conservador, Volker Kauder, es va convertir en portaveu dels que defensen el matrimoni tradicional i va denunciar el «oportunisme polític» dels seus socis. «Jo personalment mai posaré la meva signatura en una cosa que representi el matrimoni per a tothom, per motius de consciència», va declarar abans d'expressar dubtes sobre la constitucionalitat de la norma en entendre que la concepció cristiana del matrimoni està protegida en la llei fonamental alemanya.



Defensar el sí

Des del seu mateix partit, el diputat Jan Marc Luczak va pujar a la tribuna per defensar el «sí» al projecte, recolzat, segons les enquestes, per una àmplia majoria de la població.

Segons la seva opinió, el llarg debat que el va precedir garanteix una acceptació social que, va recordar, no va existir en països com Espanya, on la llei es va aprovar ràpidament, milions de persones es van sentir «superades» i van sortir al carrer a manifestar-se en contra.

Des L'Esquerra i els Verds es van felicitar per l'aprovació de la iniciativa i van reivindicar la seva lluita de dècades pels drets dels homosexuals, entre aplaudiments del públic. Els discursos més durs els van protagonitzar la diputada Erika Steinbach, que va abandonar el partit de Merkel per la seva política d'asil i avui la va acusar d'haver obert la porta a un projecte que «contradiu la Constitució»; i el socialdemòcrata Johannes Kahrs, qui és homosexual i, gairebé a crits, va retreure a la cancellera haver discriminat durant anys a gais i lesbianes.

No obstant això, en la majoria dels discursos van predominar les trucades a respectar les diferents opinions, un missatge que també va llançar Merkel confiant que, després d'un debat «emocional», la votació generi pau social i cohesió.