Detenen un home per matar de diversos trets els seus pares a Paterna

La Policia Nacional va detindre la matinada de dijous a divendres en la localitat valenciana de Paterna un home de 35 anys per suposadament matar als seus progenitors, de 73 i 72 anys, de diversos trets d'escopeta, segons van manifestar fonts policials.

El succés es va produir sobre les 2.40 hores de dijous, en un habitatge del passatge Marroca de Paterna, quan un veí va alertar al telèfon d'Emergències 112 que havia sentit set detonacions, cops i crits, segons van explicat fonts municipals.

Fins al lloc es van desplaçar agents de la Policia Local i la Policia Nacional, que en arribar es van trobar al carrer amb diversos veïns que també havien sentit els trets i els crits.

Els agents van intentar accedir a l'habitatge, però l'home no els va obrir la porta, per la qual cosa van haver d'accedir al domicili familiar per una finestra, segons les mateixes fonts.

L'home va ser detingut per la Policia Nacional i s'ha fet càrrec de la recerca el Grup d'Homicidis de la Brigada provincial de la Policia Judicial, mentre que les actuacions judicials les porta el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Paterna.

El suposat parricida, de 35 anys, tenia una discapacitat que no ha precisat i rebia una paga de dependència per aquest motiu.

L'Ajuntament va assegurar que els serveis socials van aconsellar als pares internar-ho en un centre, però per part de la família no es va acceptar aquesta possibilitat, malgrat els antecedents de baralles.