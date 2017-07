Un gihadista del Regne Unit va impulsar la mesquita de Salt

Un dels sis detinguts en una operació antiterrorista a Mallorca, Tarik Chatlioui, va visitar la mesquita de Salt acompanyat del líder de la comunitat musulmana al municipi, Mohamed Attaouil. Ambdós apareixen en un vídeo demanant diners per acabar la construcció. Tarik Chatlioui és la persona que la policia va enxampar al Regne Unit. El vídeo difós a Youtube a través del seu compte personal mostra la seva vista a Girona, l'exterior de la mesquita encara per acabar i també una pàsseig per l'interior acompanyat de l'imam de la mesquita de Salt.

L'arrestat a Regne Unit era el creador del grup del qual formaven part els detinguts, l'imam i líder salafista Tarik Chatlioui, «que recluta a persones per organitzar cèl·lules gihadistes i que s'ha desplaçat en diverses ocasions des de l'estranger a Mallorca per posar en marxa l'estructura terrorista».

Segons el Ministeri de l'Interior, el predicador salafista, el discurs públic del qual era molt conegut pels serveis policials i d'intel·ligència europeus, es dedicava en el seu vessant més privat a la captació de combatents i la recaptació de fons per a Síria, però les mesures de seguretat que adoptava i els seus canvis constants de residència dificultaven molt la seva detenció.

El jutge assenyala en l'acte que tres dels arrestats a Mallorca van participar com a «actors» en un vídeo anomenat Toufiq se'n va anar a Síria, que es va publicar en un canal amb més de 12.000 subscriptors i en el qual es mostra el procés de radicalització d'un jove musulmà a Espanya que va decidir combatre a Síria.

«Més tard se segueix a l'adoctrinament i radicalització dels seus propis membres i reclutament d'altres nous, arribant a un punt de justificació de la violència per a la imposició de la 'xaria' (llei islàmica), i fins i tot el plantejament per un dels detinguts de planejar un atemptat», continua el magistrat.

Els investigadors tenen clar que l'organització desarticulada tenia ramificacions internacionals i elaborava i difonia material audiovisual molt radical, a més d'organitzar reunions clandestines setmanals per determinar la voluntat de joves afins al seu ideari i aconseguir que viatgessin a zones de conflicte.

Justificaven i enaltien la gihad violenta recolzant públicament accions suïcides similars a les realitzades a Europa i actuaven sota un compromís ferri a l'organització terrorista Dáesh.

Per aquest motiu, els quatre detinguts a Mallorca -tots ells ja han estat traslladats en helicòpter fins a Madrid on passaran a disposició judicial de l'Audiència Nacional- havien multiplicat progressivament el seu nombre d'adeptes.

El mateix li va ocórrer a l'arrestat a Alemanya que considerada a l'imam salafista un referent espiritual i ideològic. Mantenia contacte amb la resta de l'organització i havia participat en els vídeos propagandístics elaborats pel grup.