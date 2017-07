Alemanya acomiada l´excanceller Helmut Khol amb honors

Alemanya va acomiadar ahir l'excanceller Helmut Kohl amb honors a un polític colossal, impulsor de la unificació alemanya i europea, amb una extensa ronda d'homenatges esquitxada pels disensos que van marcar la seva vida privada. A l'adeu rebut al matí a Estrasburg (França) de líders en exercici –com el francès Emmanuel Macron i l'alemanya Angela Merkel– o aliats durant els seus 16 anys en el poder –l'espanyol Felipe González i el nord-americà Bill Clinton–, va seguir el retorn del fèretre a casa per al comiat entre els seus. Després de la seva mort, el 16 de juny passat, s'havia donat per fet que se li rendiria un acte d'Estat a Alemanya, però la decisió de dedicar-li un funeral de rang europeu es va considerar un tribut a la seva dimensió, expressió de la seva voluntat europeista.

El fèretre de Kohl va ser traslladat a Estrasburg a primera hora en helicòpter des de Ludwigshafen i per aquest mateixa via aèria va tornar a la ciutat alemanya a la tarda, després dels honors brindats per dirigents o exmandataris de tot el món. Després de recórrer en un acte fúnebre els carrers de la seva ciutat natal, el fèretre va ser transportat amb vaixell per aigües del Rhin fins a Espira (Speyer, en alemany), per procedir a un rèquiem en la seva catedral.