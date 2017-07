Barcelona estrena el vol directe amb Hong Kong però només fins a octubre

L'Aeroport de Barcelona ha estrenat aquest diumenge el nou vol directe amb Hong Kong, operat per la companyia Cathay Pacific, amb una programació de quatre vols setmanals durant la temporada d'estiu i fins al 27 d'octubre. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, s'ha mostrat convençut que la companyia s'adonarà que el trajecte entre les dues ciutats "és molt rendible" i ha demanat que la ruta es mantingui tot l'any. "Estem parlant que l'any 2015 hi va haver fins a 62.000 passatgers indirectes de Barcelona a Hong Kong, que van haver d'utilitzar escala a altres aeroports", ha recordat Rull, que ha insistit que la demanda amb la capital asiàtica "és molt alta". "Entenem que si hi ha una connexió directa, aquesta tindrà un volum molt alt de passatgers i els números estan resolts", ha reflexionat en veu alta el conseller de Territori i Sostenibilitat, que també ha posat sobre la taula l'elevat nombre de viatgers de negocis entre Barcelona i Hong Kong.