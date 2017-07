El Govern sirià nega la credibilitat de l'informe sobre l'ús d'armes químiques

El Ministeri sirià d'Afers exteriors va assegurar ahir que l'informe presentat per l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) sobre l'ús d'armes químiques a la ciutat de Jan Shijún està mancat de credibilitat i conté «al·legacions falses». La cartera sosté que el comitè de recerques es va basar en testimoniatges de «terroristes» a Turquia, la qual cosa «reflecteix que no conté ni el mínim rastre de veritat».

«L'informe ofereix unes al·legacions inventades i falses, no tenen credibilitat, i a més no és acceptable des de cap punt de vista, perquè que està lluny de tota lògica», agrega la nota, recollida per l'agència oficial siriana, SANA. Així mateix, el Govern sirià denuncia que el document va ser redactat per «un pensament malaltís que només té en ment inventar conspiracions i trobar la manera d'aixecar la devastada moral dels grups terroristes».