Una gran marxa clama a Madrid a favor de la llibertat sexual al món

Milers de persones van clamar ahir a Madrid a favor de la llibertat sexual a tot el món en una gran manifestació amb la qual van culminat les celebracions de l'esdeveniment internacional World Pride, que va convertir la ciutat en epicentre mundial de les reivindicacions en favor de col·lectiu LGTBI. La marxa multicolor, de marcat caràcter festiu i engalanada amb 60 pancartes en nombrosos idiomes i 52 carrosses, va ser l'eix de les celebracions de l'esdeveniment mundial, que té com a objectiu reclamar que tots els països legislin fins a aconseguir la plena igualtat entre persones LGTBI i la resta de la societat.

Precisament aquesta va ser la gran reclamació dels activistes en defensa dels drets LGTBI que, després de la manifestació entre Atocha i la plaça de Colón, van fer una lectura conjunta d'un manifest en què van reclamar als representants polítics de tots els partits una llei d'igualtat. No obstant això, les reivindicacions dels organitzadors van tenir un caràcter global a causa de la condició de Madrid de seu del World Pride, cosa que va motivar l'al·lusió a les «milers de persones LGTBI» que han estat assassinades en els últims anys en països com Mèxic o el Brasil, o la persecució als homosexuals en llocs com Txetxènia (Rússia).

El recorregut reivindicatiu, convocat per la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB), al costat del col·lectiu Gai de Madrid (COGAM), va comptar per primer cop amb el suport a la capçalera de la manifestació de tots els partits polítics, inclòs el PP.

Per això, en l'escenari de Colón van escoltar aquestes peticions líders polítics com la vicesecretària d'Estudis del PP, Andrea Levy (PP); el secretari general de Podem, Pablo Iglesias; el president de Ciutadans, Albert Rivera; la responsable de Moviments Socials del PSOE, Mónica Silvana; el portaveu al Congrés d'En Comú Podem, Xavier Domènech, i els també diputats, Ricardo Sixto (IU) i Juantxo López de Uralde (Equo). També la presidenta de la Comunitat i l'alcaldessa de Madrid, Cristina Cifuentes i Manuela Carmena, respectivament, i els dirigents sindicals José Alvárez (UGT) i Unai Sordo (CCOO). Tots van acabar ballant una «conga» al ritme de «A qui li importa».



El manifest

En la lectura del manifest, els activistes van sol·licitar l'aprovació d'una llei que persegueixi la consecució d'una societat igualitària i sense discriminació de cap tipus i van recalcar la necessitat que es garanteixi el dret a refugi i asil per a les persones LGTBI que són perseguides en els seus països d'origen. Van instar les autoritats nacionals i internacionals al fet que «exigeixin que els drets humans de les persones LGTBI siguin respectats» i que se suprimeixin els càstigs penals al col·lectiu, que encara perduren a uns 80 països.

«Manifestacions com la d'avui segueixen sent necessàries. (...) Ens volem lliures i iguals en les nostres diferències. Els drets LGTBI són drets humans i fins al dia en què tots i cadascun no siguin respectats, no desistirem en la nostra lluita activista», van concloure ahir.