Trobada de veterans del Banyoles i del Girona per celebrar els dos ascensos

Xavi Agustí ha estat sempre un nexe d'unió entre el Girona i el Banyoles. L'històric entrenador banyolí, amb passat a la banqueta dels dos clubs, va aconseguir reunir un grapat d'antics jugadors dels dos clubs en un jornada a Banyoles per celebrar els ascensos dels dos clubs. Uns, el Banyoles, a Primera Catalana, i el Girona en el seu històric salt a Primera Divisió. El restaurant Mirallac va ser l'escenari del dinar; abans, alguns dels antics jugadors varen participar en un partit de futbol-7, que va comptar amb la presència de cinc antics presidents del Banyoles (Banal, Agustí, Planas, Corominas i Omedes) a més de l'actual, Pau Teixidor. Per part del Girona hi havia el conseller de l'àrea social, Albert Mateos.

I la llista d'exjugadors presents va ser llarga: Xavi Agustí va aconseguir reunir gent com Nitus Granados, Mantu Torrent, Miquel Torrent, Vicens Coma, Gispert, Bertran, Pla, Puigdemont, Ayala, Lucero, Lluís Busquets, Planas, Molas, Martí Gratacós, Figueres, Grau, Bayona, Manel Pagès, Barto Pagès, Danés, Miquel Duran, Toni Vert, Antoni Sielva, Soldevila, Isidre Darnés, Albert Agustí, Masgrau, Salvador Solà...