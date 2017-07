Zoido preveu que la UE rebaixi la quota a Espanya de refugiats a només 7.000

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, preveu que la Unió Europea rebaixi «ostensiblement» la xifra de refugiats que Espanya ha d'acollir abans del pròxim mes de setembre a «entorn 7.000 o 7.500», i no els més de 17.000 compromesos a l'inici. «Es va dir al seu dia que eren fins a 17.000, però la xifra ha baixat ostensiblement, no perquè Espanya l'hagi baixat, sinó perquè l'ha baixat la UE», va voler precisar en una entrevista el titular d'Interior.

Espanya ha acollit 1.488 sol·licitants de protecció internacional, dels quals 1.070 ho han estat via reubicació i 418 per la de reassentament. Zoido es va mostrar convençut que al llarg de l'any puguin reasentarse des de Turquia i Líban les 1.449 persones emparaulades, tot i que va reconèixer «problemes» amb la reubicació, que suposaven el gruix, perquè no és un procés «àgil», ni per a Espanya ni per a la resta de països.

Precisament, el Mediterrani se segueix cobrant vides. Un vaixell militar suec va arribar ahir al port sicilià de Catània, al sud d'Itàlia, amb 650 immigrants a bord i nou cadàvers, que havien estat trobats per diverses embarcacions al Mediterrani, van informar mitjans locals. Els morts són set dones i dos homes. Després de l'arribada del vaixell a Catània van començar a aplicar-se els protocols previstos per a l'acollida dels immigrants.