El camí de Sant Jaume obre el primer alberg inclusiu

El ministre d'Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo, va inaugurar ahir el primer alberg inclusiu del Camí de Sant Jaume, ubicat a la localitat de Villalcázar de Sirga (Palència, Castella i Lleó). L'alberg ha habilitat tots els serveis de la planta baixa que puguin necessitar persones amb mobilitat reduïda.

El ministre va arribar al poble després d'haver recorregut deu quilòmetres a peu del Camí juntament amb tres persones amb mobilitat reduïda que necessitaven voluntaris per desplaçar les seves cadires adaptades. El també portaveu del Govern va reconèixer que havia estat un plaer poder veure «les cares de felicitat per haver pogut complir el seu objectiu de fer un tram del Camí». A més, Méndez de Vigo també va declarar que cal adoptar mesures per permetre a les persones amb alguna discapacitat la possibilitat de gaudir de «tots els aspectes de la vida i compartir-los amb ells».

A la comitiva també hi havia la presidenta de la Diputació de Palencia, Ángeles Armisén, i el president de l'Orde de Malta a Espanya, Jaime de Churruca y Azlor de Aragón.