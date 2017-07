Concentració a Zarautz contra la violació d'una menor a les festes patronals

Un centenar de persones es van manifestar ahir al migdia a Zarautz per protestar per la violació denunciada per una menor durant les festes patronals del poble. La concentració va ser convocada pel Moviment Feminista de Zarautz sota el lema: «Davant de les agressions sexistes, autodefensa feminista».

La víctima va denunciar l'agressió el passat dia 27 de juny davant de l'Ertzaintza. Aquell mateix dia la policia local ja va poder detenir el presumpte autor, un noi de 18 anys, que va ingressar a la presó.

Entre els participants a la manifestació hi havia l'alcalde del PNB Xabier Txurruka i altres membres de Diputació de Gipuzkoa que van voler rebutjar la violació. En paraules de Txurruka: «Les agressions sexuals són una xacra que ens afecta a tots. No podem tolerar que això passi». A més, també va voler remarcar que l'acte va més enllà de les festes de Sant Pelai.

Per altra banda, la portaveu del Moviment Feminista, Ainhize Muniozguren, va voler denunciar l'agressió, transmetre el seu suport a la víctima i va voler advertir que el col·lectiu farà front a aquest tipus d'actes: «Continuarem lluitant perquè els carrers siguin segurs per a tothom, i especialment per a les noies joves de Zarautz».