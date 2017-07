Informen de «diversos morts» en un accident d'autobús de Baviera

La Policia alemanya ha informat que hi ha "diversos morts" com a conseqüència d'un accident d'autobús que ha tingut lloc aquest dilluns prop de la ciutat alemanya de Muenchberg, a l'estat de Baviera, en xocar un camió amb un autobús.

"Sent realistes, esperem que hi hagi diverses víctimes mortals", ha afirmat un portaveu policial en declaracions a l'agència de notícies alemanya DPA. Fins al moment s'ha informat de 30 persones ferides, però encara no s'han localitzat 18 persones.

Un total de 48 persones anaven a bord de l'autobús en un viatge turístic amb persones procedents de la regió de Saxònia. Helicòpters de rescat han començat a sobrevolar la zona per localitzar-les, ha indicat la Policia des de la propera localitat de Bayreuth.

L'accident ha ocorregut entorn de les 7.00 del matí a l'autopista A9 a l'altura de Muenchberg en un moment de trànsit intens. La col·lisió ha provocat un incendi i uns 200 professionals treballen en les tasques de rescat.