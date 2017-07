Madrid cedeix el testimoni de la capitalitat gai a Nova York

La manifestació i la posterior desfilada de l'Orgull Mundial a Madrid va aplegar més d'un milió de persones, segons els organitzadors. Després d'això, uns milers es van quedar a la celebració que hi havia, que va transcórrer sense incidents rellevants i cap altercat violent. Segons fonts de la Prefectura Superior de Policia Nacional i de la Policia Municipal de Madrid, la nit va ser més tranquil·la que qualsevol altre dissabte de l'any. La capital espanyola va cedir el testimoni a la propera ciutat en la qual se celebrarà l'Orgull Gai internacional, Nova York, on va començar el moviment LGTB amb els disturbis de Stonewall. La cèntrica Porta d'Alcalá ha estat l'escenari del tancament d'aquesta festa internacional, on han actuat artistes de les diferents ciutats on s'ha celebrat el WorldPride.

Els organitzadors, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB) i el col·lectiu gai de Madrid (COGAM) van qualificar la jornada com a «històrica» i van afirmar que havia estat més multitudinàries que les anteriors.

Per a aquest acte s'havia desplegat un dispositiu de 3.500 efectius entre policies nacionals, municipals i serveis d'emergència. Durant el dissabte, Samur-Protección va atendre 270 persones, de les quals només 28 van haver de ser hospitalitzades. Les assistències més greus van ser dues hospitalitzacions per infart i dues per intoxicació de drogues i etílica. Totes les altres assistències sanitàries van ser a causa de mareigs, lipotímies, contusions i intoxicacions per alcohol de caràcter lleu.

A causa d'aquesta situació, la delegada del govern a Madrid, Concepció Dancausa, va voler destacar per Twitter «una excel·lent coordinació de treball de la policia i els serveis de Samur». De la mateixa manera, la Delegació va voler remarcar en el seu compte oficial que: «Madrid es va convertir en un aparador mundial en la reivindicació dels drets LGTBI». L'Orgull Mundial va deixar 469 tones de residus, que l'Ajuntament de Madrid va poder gestionar gràcies a l'ampliació del dispositiu de neteja: 3.228 jornades laborals extres i unes altres 915 de maquinària.



La música, també amb l'Orgull

La nit del dissabte, el World Pride Madrid es va tancar amb una gala que va reunir alguns dels artistes més recordats del Festival. La Porta d'Alcalá va incloure les actuacions de Rosa López (guanyadora de la primera edició d' Operación Triunfo), Conchita Wurst (guanyadora de l'Eurovisió del 2014) o Loreen (de l'any 2012).

Tot i que la cançó Europe's living a celebration de Rosa va ser la primera actuació de la nit, la Gala Europride no va començar oficialment fins a les onze de la nit, amb la pujada a l'escenari de les mestres de cerimònies: Leklein (finalista per a la representació espanyola del 2017) i Suzy (cantant portuguesa participant l'any 2014). La segona actuació de la nit va ser de Barei, la representant espanyola de l'any 2016, que va cantar Say Yay!. Abans de la seva actuació, la representant del 2014, Ruth Lorenzo, va afirmar: «No esteu sols. No tingueu por i estimeu». Després d'això va venir un dels moments més esperats de la nit amb l'actuació de la cantant austríaca Conchita Wurst, que va fer la mateixa cançó que la va fer guanyadora l'any 2014: Rise like a phoenix.