Rajoy i Sánchez es reuneixen dijous vinent a la Moncloa

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, es reuniran dijous vinent a les onze del matí a la Moncloa, segons han informat fonts pròximes a les parts. La reunió s'ha fixat d'acord per ambdues parts i el contingut no ha transcendit. Tot i això, si s'ha sabut que serà continuació de la conversa telefònica que ambdós líders van mantenir després de l'elecció de Sánchez com a secretari general.