Almenys 18 morts en xocar i incendiar-se un autobús a Baviera

Almenys 18 persones van morir ahir i 30 van resultar ferides, diverses de gravetat, en incendiar-se un autobús de jubilats en una autopista de Baviera, al sud d'Alemanya, després de xocar contra un camió articulat.

Els cossos de les víctimes mortals, d'entre 66 i 81 anys, van aconseguir ser rescatats de l'autobús diverses hores després de l'accident ocasionat per l'autocar, que havia partit de la ciutat alemanya de Dresden, a l'est del país i es dirigia cap al llac de Garda, a Itàlia, van informar fonts policials.

En el vehicle sinistrat, que es va incendiar completament, viatjaven 46 passatgers i dos conductors.

L'accident es va produir al voltant de les cinc de la matinada, en envestir l'autobús de passatgers el camió articulat, que circulava a escassa velocitat pel tram de la congestionada autopista A9, a l'altura de la localitat de Münchberg.

Immediatament després es va deslligar l'incendi, amb tal violència que els equips de bombers desplaçats al lloc no van poder fer res més que tractar de treure els cossos dels morts fins que ja no van poder dominar les flames que van carbonitzar el vehicle per complet.

Durant diverses hores es va donar per desaparegudes 18 persones i al principi la policia va pensar que podien haver escapat de l'autobús en estat de xoc i trobar-se en un bosc adjacent, però l'esperança es va esfumar.

Mentre els 30 ferits, dos en estat crític, eren traslladats a hospitals propers, es va començar a poc a poc a treure del vehicle les restes mortals de les víctimes, la majoria de les quals van quedar calcinades fins a l'irrecognoscible, segons fonts policials.

Al lloc de l'accident es van desplaçar el ministre federal de Transport, Alexander Dobrindt, i el titular d'Interior de Baviera, Joachim Herrmann, per fer seguiment de les labors dels equips de salvament i recolzar el seu treball.



Missatges de consternació

A Berlín es van succeir els missatges de consternació tant de la cancellera, Angela Merkel, com del primer ministre de Baviera, Horst Seehofer, i del president del país, Frank-Walter Steinmeier.

Seehofer estava aquest dilluns a la capital alemanya per presentar el programa electoral del bloc conservador que lidera Merkel de cara a les generals del pròxim 24 de setembre.

Abans de poder recuperar-se els cossos, Dobrindt havia avançat ja en una conferència de premsa des del lloc del sinistre que amb tota probabilitat els viatgers als quals es donava encara llavors per desapareguts havien mort entre les flames de l'autobús.

El ministre de Transports va subratllar així mateix que la dimensió de l'incendi va ser tal que en l'autobús no va quedar ja cap element inflamable, tan sols el xassís d'acer del vehicle, i va assegurar que s'investigarà per què el foc es va deslligar pràcticament de forma immediata després del xoc.

Dobrindt i el ministre d'Interior bavarès van criticar el «comportament irresponsable» de molts conductors, «tafaners», que circulaven per l'autovia on va tenir lloc l'accident i que no van facilitar l'accés dels serveis de rescat.

El conductor del camió, que transportava coixins i llits i que també es va incendiar, va resultar il·lès, mentre que un dels conductors de l'autobús va morir en l'accident.

El tràfic de l'A9 va quedar tallat en direcció al sud durant tot el dia, mentre que rumb al nord el tràfic es va anar restablint unes hores després, van informar fonts policials.

Al lloc dels fets s'hi van traslladar prop de 220 efectius dels bombers i de la policia, a més d'altres serveis de rescat, ambulàncies i diversos helicòpters.

Mentrestant, a l'aeroport de Munic es va crear un centre d'atenció als familiars de les víctimes i la policia de recerca criminal centrava els seus esforços en les labors d'identificació i en l'anàlisi de les causes de l'incendi.