La Diputació de Badajoz contracta el germà de Sánchez

El secretari general de Podem a Extremadura, Álvaro Jaén, va denunciar la creació d'un càrrec a l'Àrea de Cultura de la Diputació de Badajoz per al germà del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. Aquest lloc seria, segons va assenyalar, el de coordinador d'Activitats de Conservatoris Musicals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Badajoz, en el qual s'hauria contractat a David Sánchez Castejón, germà del líder socialista. El diputat va criticar que «el càrrec no existia fins avui, les bases no exigien ni tan sols el títol de professor de Música i no existia tribunal, només una entrevista en el despatx de la diputada provincial».

La Diputació de Badajoz va assegurar que el lloc pel qual va ser triat el germà del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va ser creat al novembre de 2016 i que en el procés seguit s'han respectat els principis de «publicitat, igualtat, mèrit i capacitat». En un comunicat, la institució provincial ha criticat «el gratuït, injustificat i mentider atac» per part d Podem a Extremadura.