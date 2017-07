La Fiscalia demana augmentar la pena de presó d'Urdangarin fins a 10 anys

La Fiscalia del Tribunal Suprem va presentar ahir un recurs de cassació contra la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Balears en el cas Nóos, en què demana incrementar la pena a Iñaki Urdangarin a una condemna de 10 anys de presó.

L'Audiència de Palma va condemnar a 6 anys i 3 mesos, però la Fiscalia sol·licita un agreujament de la pena en un complex recurs de 105 folis presentat avui per la fiscal María Ángeles Garrido, que també demana augmentar la condemna a l'exsoci d'Urdangarin, Diego torres, i l'expresident balear Jaume Matas i condemnar a quatre dels absolts de la branca valenciana del cas.

Pel que fa a Urdangarin, el recurs advoca per un increment de la pena inicial en 3 anys i 9 mesos en entendre que se li ha de condemnar per la malversació continuada de cabals públics pels Fòrum Illes Balears de 2006 i de 2005.

La petició de condemna de la Fiscalia ha estat objecte de controvèrsia perquè inicialment va informar de manera incorrecta sobre l'abast del recurs i més tard va assenyalar de manera extraoficial que la proposta era de 14 anys i mig de presó, sense aclarir els dubtes que se li van plantejar fins que a les 19.30 hores ha emès un comunicat.

Segons el parer de la fiscal, en els fòrums que l'Institut Nóos va organitzar a Palma els acusats es van concertar «prescindint absolutament del procediment, prevaricant, per permetre la sortida contrària a la llei de fons públics per import de més de dos milions d'euros».

Per a la fiscal, hi ha una desproporció «flagrant» quan per dos milions d'euros «s'ofereix com a contraprestació la celebració d'un seminari durant dos o quatre dies sobre turisme i esport». «Si a això s'uneix que no es requereix cap justificació, el desfalc està servit», afegeix.

La contractació de Nóos, insisteix la fiscal, «només va obeir a la identitat de don Ignacio Urdangarin i exclusivament en relació amb la seva condició del gendre del llavors Rei d'Espanya».



Delicte de frau

Respecte a la resta dels delictes, la fiscal creu que el delicte de frau a l'administració pel qual se'l va condemnar a 7 mesos de presó ha de ser castigat amb 2 anys de presó, i accepta la condemna a 1 any de presó per tràfic de influències (tot i que demana una multa addicional) i d'un altre any per cada un dels dos delictes contra la Hisenda Pública pels quals va ser condemnat.

Pel que fa a Diego Torres, exsoci d'Urdangarin a l'Institut Nóos condemnat a 8 anys i mig, la fiscal reclama una condemna total de 12 anys i 4 mesos en considerar que, com Urdangarin, va cometre un delicte de malversació continuada amb els fòrums que va organitzar per al Govern balear.

Respecte a l'expresident balear Jaume Matas, condemnat per l'Audiència de Palma a 3 anys i 8 mesos de presó, la Fiscalia sol·licita que s'ampliï la seva pena per raons idèntiques a les anteriors a 4 anys i 8 mesos.

També proposa la fiscal agreujar les penes de la resta dels acusats de la trama balear: el llavors director general d'Esports, José Luis 'Pepote' Ballester; el llavors gerent de la Fundació Illesport, Gonzalo Bernal; l'exgerent de l'Institut Balear de Turisme Juan Carlos Alía i l'assessor jurídic de l'entitat, Miquel Àngel Bonet.



Branca valenciana del cas

Així mateix, la representant del Ministeri Públic discrepa de la sentència pel que fa a la branca valenciana del cas, que va tenir cinc acusats, tots ells absolts, inclòs el exvicealcalde de València Alfonso Grau.

El recurs de la fiscal no afecta aquest últim, però demana que es condemni a cinc anys i mig de presó a Jorge Vela ja Elisa Maldonado, exdirector de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València (CACSA) i exresponsable jurídica d'aquesta entitat, per falsificar tres informes.

Vol a més que es condemni l'exsecretari de Turisme de la Comunitat Valenciana Luis Lobón a nou anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació i al també exdirector de CACSA José Luis Aguilar a set anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació sense continuïtat.