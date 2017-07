Alejandro Luzón, el fiscal de les targetes black, es postula com a cap d'Anticorrupció

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, proposarà al Govern que Alejandro Luzón sigui el nou fiscal en cap d'Anticorrupció, després que hagi obtingut el suport de la major part dels membres del Consell Fiscal, segons van informar ahir fonts de la Fiscalia.

Luzón, de 53 anys, un dels fundadors d'Anticorrupció i actual tinent fiscal de la Secretaria Tècnica, ocuparà el lloc vacant després que Manuel Moix dimitís el mes de juny passat per l'escàndol de la seva societat opaca a Panamà. L'escollit és el fiscal del cas Bankia, de les targetes black o d'Afinsa i també el que va investigar els Fons Reservats o va acusar en el seu moment a Luis Roldán o a César Alierta en el cas Tabacalera.

Alejandro Luzón ha aconseguit el suport dels sis consellers de l'Associació de Fiscals i els dos dels membres nats del Consell, mentre que el fiscal del Suprem Pedro Crespo ha aconseguit els tres de la Unió Progressista de Fiscals (UPF).

El seu nomenament suposarà un gir en el rumb pres per Maza quan va optar per Manuel Moix per dirigir Anticorrupció amb la idea que un fiscal de fora canviés les dinàmiques de funcionament. Ara, assumirà la tasca de dirigir la Fiscalia que va ajudar a fundar el 1995 (a les ordres de Carlos Jiménez Villarejo) i de tancar les ferides obertes en els tres mesos que la va dirigir Moix. Luzón ja va optar al lloc en el procés convocat a començaments d'any, en què va ser elegit Moix gràcies als vots que ara li han donat suport. Llavors, va aconseguir suport de la UPF, que en aquest cas s'ha decantat per Crespo. La decisió del Consell Fiscal no és vinculant, el fiscal general de l'Estat l'ha d'elevar al Consell de Ministres, que podria aprovar-la en la seva pròxima reunió.

A més, el Consell Fiscal ha votat que Susana Landeras sigui fiscal de l'Audiència Nacional, que el fiscal en cap de Lleó sigui nou tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Castella i Lleó i que Margarida Rossignoli, Glòria García, Miguel Armenteros i Juan Carlos López Caballero segueixin com a fiscals caps.