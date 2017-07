Diversos ferits en una violenta baralla entre alemanys a Mallorca

Dos grups de turistes alemanys es van esbroncar dilluns a la tarda en una violentíssima baralla a primera línia de s'Arenal, a Palma, que es va saldar amb un d'ells inconscient després de ser colpejat al cap i diversos més amb ferides que sagnaven abundantment. Alguns dels testimonis es van queixar que l'incident, que es va prolongar durant uns deu minuts, es va produir sense que arribés a aparèixer en el lloc dels fets cap patrulla de Policia.

Les causes de la baralla es desconeixen, tot i que alguns veïns van apuntar al fet que els membres d'un dels dos grups enfrontats estaven treballant com a tiqueters» per a una party boat (una festa a un vaixell). L'incident va ocórrer a dos quarts de tres de la tarda, a primera línia de la Platja de Palma.

Alguns dels testimonis es van queixar que la batussa va transcórrer de principi a fi sense que aparegués cap patrulla de la Policia. «Hi ha molt poca presència policial per aquí, i aquests grups de turistes són molt conflictius, ja que van borratxos des de primera hora del matí», comentava un veí. L'escena va ser observada per nombrosos turistes que anaven pel passeig o estaven a la sorra. Dos d'ells, una parella gran, també alemanys, va criticar el que va passar: «És una vergonya el que fan els nostres compatriotes aquí».