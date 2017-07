La fiscalia demana tres anys de presó per a «Teodorín» Obiang per blanqueig

La Fiscalia francesa va demanar ahir tres anys de presó contra el vicepresident de Guinea Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Pispi, «Teodorín», pel blanqueig a França de diners suposadament aconseguits amb pràctiques corruptes al seu país.

El fiscal del Tribunal Correccional de París, Jean-Yves Lourgouilloux, va demanar també una multa de 80 milions d'euros i la confiscació de tots els béns comprats mitjançant el suposat blanqueig, valorats en més de 150 milions d'euros.

«Per a mi no hi ha lloc per a l'absolució», va subratllar en la seva requisitoria Lourgouilloux, que va insistir que «l'origen d'aquests fons és fraudulent» perquè procedeixen de «la corrupció, de la malversació de fons públics».

Va instar el tribunal a ser «relativament sever» en la seva sentència, després d'haver repassat la llista dels béns que es troben sota el control de la justícia francesa, entre els quals destaquen cotxes de luxe comprats per 7,4 milions d'euros, la col·lecció d'art de Yves Saint Laurent per la qual es van pagar 18 milions o un palauet a París de més de 1.000 metres quadrats.



Evitar la confiscació

Aquest immoble, que Guinea Equatorial va convertir en la seva ambaixada –segons el representant del Ministeri Públic per impedir la seva confiscació–, va ser adquirit per 25 milions d'euros, però ara el seu valor és del voltant de 100 milions.

Va recordar que mentre va adquirir tots aquests béns com a ministre d'Agricultura, entre 2005 i 2007, el seu sou rondava els 80.000 euros anuals, la qual cosa significa que per haver-los finançat hauria necessitat «més d'un mil·lenni d'ingressos oficials», i això sense tenir en compte adquisicions similars anés de França.

Va subratllar que «el que es jutja (a París) no són infraccions comeses a Guinea Equatorial» posat que «França no té competències», sinó únicament l'acusació de blanqueig, que se sustenta en la comissió de delictes «greus» a Guinea Equatorial.

«No es pot acceptar que França sigui una espècie de paradís judicial» en el qual «es podria gaudir del producte del delicte (...) amb total impunitat», va afirmar.