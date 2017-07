Sis detinguts per gravar una esvàstica a la mà d´una noia

La Policia ha detingut sis joves ultres a Madrid, un d'ells menor d'edat, acusats de marcar amb un objecte metàl·lic calent una esvàstica a la mà d'una noia, també menor d'edat, que havia decidit abandonar el grup.

Segons va informar la Policia en un comunicat, els detinguts són membres dels autodenominats «Gamberros del este», un grup al qual altres col·lectius antifeixistes ja han acusat en el passat d'agressions a dones.

Ara, la Policia n'ha detingut a sis i els ha posat a disposició judicial per presumptes delictes contra els drets fonamentals i de lesions motivades per l'odi ideològic. Segons la mateixa font, la menor agredida va pertànyer a aquest grup, però va decidir abandonar-ho pel seu caràcter extremadament violent, per la qual cosa era considerada «ambigua» per la resta dels seus integrants.

En la seva denúncia, la noia va manifestar que havia estat atacada fa aproximadament un mes per diversos joves que, després de copejar-la a tot el cos, la van immobilitzar mentre que un d'ells li va marcar una esvàstica a la mà amb un objecte metàl·lic molt calent.