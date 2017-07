Troben un escorxador de conills al soterrani d'un restaurant

El soterrani d'un conegut restaurant de Múrcia ha estat clausurat per les autoritats sanitàries i agents de la Guàrdia Civil després d'una operació en què han descobert que estava sent utilitzat com a escorxador clandestí de conills per al seu ús en el propi establiment.

L'actuació dels agents i dels propis inspectors es va dur a terme fa unes setmanes en l'esmentat local després de la denúncia presentada per un particular. Segons han confirmat fonts sanitàries, que no han volgut revelar el nom de l'establiment, l'escena que es van trobar després d'accedir al soterrani d'aquest restaurant va ser «tremenda», ja que els treballadors que es trobaven dins havien degollat ??i amuntegat al terra més d'un centenar de conills abans que poguessin entrar.

Els inspectors del Servei de Seguretat Alimentària i Zoonosi de la Conselleria de Salut solen dur a terme inspeccions periòdiques de restaurants, bars, cadenes d'alimentació i escorxadors, encara que en molts casos actuen per denúncies de particulars, com en aquest cas.

Després de l'avís rebut, els responsables de Seguretat Alimentària van acudir al costat de agents del Seprona de la Guàrdia Civil a aquest conegut restaurant, els que en intentar accedir al soterrani van veure com diverses persones van bloquejar la porta des de dins per procedir a matar els més d'un centenar de conills que hi tenien emmagatzemats, al costat de gènere de l'establiment.

Segons els testimonis, es van viure moments tensos en què els agents van amenaçar amb utilitzar la serra radial per poder obrir la porta i comprovar el que estaven amagant.

En accedir van veure els animals morts a terra, de manera que es va procedir a la clausura del soterrani i al cessament de l'activitat d'aquest escorxador clandestí en el qual no se seguien els criteris establerts per les autoritats sanitàries per a la cura i sacrifici de animals, encara que el restaurant continua obert.

A més, tota la carn va ser immobilitzada i des de la Conselleria de Salut s'està tramitant un expedient sancionador al local per tenir un escorxador clandestí, sanció que se sumarà a la que està tramitant també la Conselleria d'Agricultura, a través de Sanitat Animal, per un delicte de maltractament animal.