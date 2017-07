Acusen el govern de Nicolás Maduro d'ordenar l'atac al Parlament veneçolà

El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela (AN, Parlament) Julio Borges va exposar que l'atac que es va produir dimecres a la seu del Legislatiu per part de grups que es van identificar com a chavistes i que va deixar 20 ferits, incloent set diputats, va ser ordenat pel Govern de Nicolás Maduro.

«El que va succeir va ser per ordre del propi govern. Hi havia dirigents i empleats de l'Alcaldia de Caracas, hi havia candidats a la Constituent de Maduro», va dir Borges a l'emissora privada Unión Radio, referint-se als atacants.

El diputat opositor va assenyalar que l'oficialisme «se'ls va anar de les mans» la situació ja que, va afirmar, els atacants van ser recolzats per la Guàrdia Nacional (GNB, policia militaritzada) que no va complir amb les tasques de resguard, encara que va aclarir que molts subordinats d'aquest cos van manifestar el seu desacord amb la situació.

Així mateix va advertir que aquesta va ser una «mostra» del que pot ser Veneçuela si és elegida l'Assemblea Nacional Constituent que ha proposat Maduro per redactar una nova Carta Magna, una iniciativa que, segons l'oposició, només procura institucionalitzar una «dictadura».

També va recordar que el cap del comandament de la GNB que custodia el Parlament, el coronel Vladimir Lugo, va ser condecorat recentment per Maduro després que aquest militar l'empenyés i insultés, i va assenyalar que aquest «premi» va ser un missatge del Govern perquè es deslligui la violència en contra de l'oposició.

Per altra banda, l'oposició veneçolana reunida a la Mesa de la Unitat Democràtica (MUD) va convocar ahir una mobilització cap a la seu del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) a Caracas, en una activitat anomenada Marxa contra la dictadura i que forma part de l'agenda de manifestacions en contra del Constituent.