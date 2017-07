El «chupinazo» obre els Sanfermines amb la ikurriña a l´ajuntament

Els Sanfermines de 2017 van començar amb el «chupinazo» des de la balconada de l'Ajuntament, en el qual es va col·locar aquest any una ikurriña al costat de les banderes oficials, acte que va ser reconegut per la delegació del Govern a Navarra. Al costat de les banderes Pamplona, Navarra, Espanya, i Europa, l'equip de govern, presidit per EH Bildu, va hissar la bandera basca una vegada que el Parlament navarrès derogués a la primavera la Llei foral de símbols que la prohibia.

La presència de la ikurriña obre un debat polític i legal que ja es va viure en els Sanfermines de 2015, abans de la derogació de la Llei de Símbols, quan l'actual equip de govern nouvingut al càrrec va decidir col·locar la ikurriña en un masteler de la façana consistorial amb motiu del chupinazo d'aquest any, la qual cosa va provocar un recurs contenciós administratiu per part de la delegació del Govern.

També ahir aquesta mateixa institució, als pocs minuts de col·locar-se la ikurriña, va presentar de nou un recurs per entendre que penjar la ikurriña a l'Ajuntament «suposa un acte contrari a la legalitat vigent».

UPN, per la seva banda, va presentar un altre recurs contenciós administratiu i va demanar al jutjat mesurades «cautelars per intentar aconseguir un resolució d'urgència que digui que no es pot col·locar la ikurriña».

L'alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, va justificar la decisió d'hissar la ikurriña a la Casa Consistorial en la derogació de la Llei de símbols, al mateix temps que va indicar que amb la bandera a la balconada tota la ciutadania de Navarra es veu representada.

Qüestionat per la presència de la ikurriña, al costat de les banderes de Pamplona, Navarra, Espanya i la Unió Europea, va manifestar que hi ha «una raó evident i és que ha canviat el marc legal».

L'alcalde va subratllar també que té un informe dels serveis jurídics que diu que «l'actual marc legal no impedeix en absolut la col·locació de la ikurriña». «La ikurriña té a veure amb molta gent de Pamplona, amb mi en primera persona, i molta gent que durant tants anys l'ha defensat», va assegurar.

El PP de Navarra va informar que estudia interposar una denúncia contra l'alcalde de Pamplona, mentre que els regidors socialistes de Pamplona van dir estar «decebuts» per la decisió de l'alcalde i Aranzadi-Podem va demanar viure la presència de la ikurriña com «un fet saludable».