Els mileuristes estaran exempts de pagar l´IRPF

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, va anunciar ahir que ha arribat a un acord amb el Govern perquè els «mileuristes», és a dir, els que cobrin per sota de 14.000 euros anuals, estiguin exempts del pagament de l'IRPF.

Rivera va fer públic aquest acord en la seva intervenció a EFEForoLíderes, on va confirmar que els 32 diputats de Cs votaran la setmana que ve al Congrés a favor del sostre de despesa de 2018 en haver aconseguit el compromís de l'Executiu de reduir la càrrega de l'IRPF per un valor de 2.000 milions d'euros.

A més d'aquesta exempció de l'IRPF per als espanyols que guanyin menys de 14.000 euros anuals, Rivera va avançar també una rebaixa impositiva per al tram entre els 14.000 i els 17.500 euros, i una «devolució» de 1.200 euros per a les famílies amb persones amb discapacitat o majors a càrrec.

En total, el líder de Ciutadans calcula que aproximadament 3,5 milions d'espanyols es beneficiaran d'aquestes rebaixes fiscals acordades amb l'Executiu de Mariano Rajoy.

Rivera es va felicitar que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, hagi accedit a aquesta rebaixa impositiva quan fa tot just una setmana es negava en rodó, i ha agraït el treball del seu equip econòmic en la negociació amb l'Executiu. «Montoro ja ha dit que sí a Ciutadans, bàsicament perquè som necessaris», es va congratular el líder de Ciutadans, que ha subratllat que ells «no barallen per cadires» sinó per mesures que redunden en benefici de tots els espanyols.

Per altra banda, tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) alerta que una baixada de l'IRPF per al pròxim any pot «augmentar el risc» d'incompliment de l'objectiu de dèficit públic fixat per al 2018 en el 2,2% pel conjunt de l'estat espanyol. Els tècnics d'Hisenda recorden que per preveure aquest impacte negatiu en el comptes de l'Estat hi ha dos precedents. Un d'ells quan el descens de l'IRPF que es va acordar distribuir en dos anys i finalment es va avançar al juliol del 2015 va disparar el dèficit fins al 5,1% del PIB, incomplint amb l'objectiu fixat en 4,2%.

El segon precedent, recorda Gestha, es va produir en el 2016 en l'impost de societats quan el govern espanyol «in extremis» va recuperar a finals de setembre el pagament a compta de l'Impost de Societats, davant la caiguda a plom de la recaptació que es va produir després de la decisió del govern d'eliminar aquest pagaments a compte a partir del gener del 2016 i que va fer caure la recaptació en uns 8.000 milions d'euros cosa que va activar totes les alarmes.