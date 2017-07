Una empresa israeliana desbloqueja per a la policia el telèfon de Diana Quer

El Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil (Secrim) ha aconseguit desbloquejar el telèfon mòbil iPhone 6 de Diana Quer, que va passar dos mesos en l'aigua i que va ser trobat per un mariscador el 27 d'octubre passat en una ria en els voltants del moll de Taragoña, en la localitat de la Corunya de Rianxo, va avançar ahir a diverses televisions. De moment, no s'ha informat de si el telèfon, l'únic vestigi material de Diana que ha aparegut, conté alguna pista sobre el cas. La seva mare, Diana López Pinel, va declarar després de conèixer la notícia: «Tinc l'esperança i la fe que avanci la recerca o es descartin coses».

L'operació de desbloqueig del mòbil, trobat a uns 20 quilòmetres de Pobra do Caramiñal, el municipi on la jove madrilenya va desaparèixer el 22 d'agost, s'ha dut a terme amb l'ajuda d'una empresa a Munic (Alemanya) i ha costat uns 2.000 euros. L'empresa que ho ha aconseguit és la israeliana Cellebrite, la mateixa que va desbloquejar l'iPhone de l'autor de la matança de Sant Bernardino (Estats Units) de desembre de 2015 davant la negativa de col·laboració d'Apple. Fonts de la recerca van confirmar que la Guàrdia Civil ha demanat ajuda externa, sense entrar en els detalls sobre el resultat de la recerca.



S'ha accedit a la informació

«Estic en condicions de confirmar que han desbloquejat el mòbil i han pogut accedir a la informació a la qual fins ara no havien pogut tenir accés», va comentar López Pinel en una entrevista a la televisió. «Queda molt treball per davant perquè no se sap exactament què es podrà treure del terminal», va afegir. La mare de la desapareguda va confirmar que els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) li han comentat que el telèfon va registrar set intents fallits de desbloqueig abans de ser llançat a la ria, segons es va desprendre de l'anàlisi que va realitzar el Secrim.

«La UCO segueix treballant moltíssim, no em preocupa tant que es reobri el cas com que la informació està ja cap a Espanya», va assenyalar.

El 19 d'abril passat, el titular del jutjat nombre 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso Peláez, va anunciar el sobreseïment provisional de la causa de la desaparició de la jove madrilenya davant la falta d'avanços de la recerca que complia llavors vuit mesos.