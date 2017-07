Merkel confia en un acord sobre el canvi climàtic i el lliure comerç

?La cancellera alemanya, Angela Merkel, es va mostrar ahir disposada a fer tot el possible per buscar acords en el G-20, la cimera de la qual començarà avui a Hamburg, però no ocultarà les «dissensions», sinó que hi «posarà nom». Merkel va fer aquestes declaracions poc abans de reunir-se amb el president nord-americà, Donald Trump, per intentar tancar consensos de cara a la cimera, amb complicades negociacions al voltant de la lluita global contra el canvi climàtic i el lliure comerç. Alemanya està convençuda que la globalització pot ser beneficiosa per a totes les parts i defensarà el «lliure comerç amb regles justes». Després de la sortida d'EUA de l'Acord de París, va afegir, «hi ha discussions que no són molt fàcils» amb Washington i se segueix negociant per arribar a algun punt d'acord al voltant de la lluita contra el canvi climàtic.