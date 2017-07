Moren quatre membres d´una família mentre feien barranquisme a Càceres

Un pare, una mare i dos dels seus fills van morir ahir al barranc d'Hoyos (Jerte, Càceres) quan practicaven barranquisme, després de veure's sorpresos per una ràpida crescuda del riu després de les últimes precipitacions registrades.

La família -els pares i els seus tres fills- practicava ahir al matí barranquisme en una zona d'iniciació d'aquest esport, sense aparent perill i acompanyada d'un monitor, va explicar la delegada del Govern, Cristina Herrera.

Segons els primers indicis, una tromba d'aigua els va fer caure des del lloc en el qual es trobaven i els va arrossegar, circumstància de la qual va alertar a Emergències el monitor, que no va patir ferides.

Arran d'aquest moment, el Centre 112 d'Emergències va activar un pla de recerca i localització en el qual van intervenir membres de la Guàrdia Civil, Bombers, Protecció Civil, Creu Roja, bussejadors, efectius sanitaris i un helicòpter.

Aquest dispositiu va permetre localitzar en un primer moment els tres menors, dues nenes d'11 i 9 anys, i un nen de 6 . A les dues primeres se'ls va practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, però els metges no van poder recuperar les seves constants vitals i van morir.

Posteriorment, van ser localitzats els cadàvers dels pares pels efectius de salvament. El menor de la família, que presentava ferides lleus, va ser traslladat a l'hospital Verge del Port de Plasencia, al qual es van desplaçar familiars propers.

El Centre d'Urgències i Emergències d'Extremadura tenia activat per ahir l'avís groc per pluges i tempestes a les comarques de Tajo, Alagón, Villuercas, Montánchez, La Siberia i zona nord de la província de Càceres, on se situa el municipi de Jerte. De fet, aquesta zona nord de Càceres va registrar ahir intenses pluges, entre 34 i 52 litres per metre quadrat.

Segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a Tornavacas, distant uns deu quilòmetres del lloc del succés, havien caigut fins a les quatre de la tarda 52,2 litres per metre quadrat, i en Gola l'Olla, a uns 40 quilòmetres , 33,8 litres fins a les 13:00 hores.

Els quatre cadàvers van ser traslladats al Consultori Mèdic de Jerte, on es va establir el punt d'assistència i coordinació, per posteriorment ser portats a l'Institut Anatòmic Forense de Càceres.

L'alcalde de Jerte, Gabriel Iglesias, va qualificar el fet de «tragèdia tremenda», i la presidenta de la Diputació Provincial de Càceres, Rosario Be, va dir que «avui, lamentablement, parlem de vides humanes», en al·lusió a la inundació de fang i aigua que va registrar ahir Valverde de la Vera, on hi va haver danys materials.