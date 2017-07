Clima de màxima tensió a Hamburg per les protestes contra el G-20

El nombre d'agents ferits en els disturbis registrats entre ahir i avui a Hamburg ascendeix ja a 159 i els detinguts a 45, mentre prossegueixen les protestes i els intents de bloqueig contra la cimera del G-20 a aquesta ciutat del nord d'Alemanya, van informar fonts policials. Segons les fonts, també es va produït el llançament de coets pirotècnics contra un helicòpter policial i de còctels Molotov contra els agents. Les autoritats d'Hamburg van negar que s'hagin plantejat tan sols la possibilitat de suport militar, després que es difongués en xarxes socials una foto de tres tancs patrullant la ciutat.

La situació va començar a empitjorar ahir, en detectar la presència d'un miler d'encaputxats en la manifestació de l'esquerra radical convocada sota el lema Welcome to hell, després del que els antiavalots van fer ús de canons d'aigua a pressió per dispersar-los. Els aldarulls es van prolongar ahir fins passada la mitjanit i es van reproduir a primera hora del matí d'aquest divendres, hores abans de l'obertura formal de la cimera. La Policia d'Hamburg va demanar reforços d'efectius antiavalots d'altres parts del país, va informar el setmanari Der Spiegel, per impedir noves protestes violentes fins al final de la reunió dels líders matí, per quan està convocada una manifestació massiva de protesta. Grups de fins a 200 manifestants van protagonitzar assegudes per intentar bloquejar els accessos al centre de congressos on té lloc la cimera, mentre la policia feia de nou ús de canons d'aigua a pressió i càrregues amb porres contra grups identificables com a violents o emmascarats. Va haver-hi accions de sabotatge també en vies de tren, destrucció de mobiliari urbà i crema d'automòbils aparcats.



Melania Trump, atrapada

L'esposa del president dels Estats Units, Melania Trump, es va veure obligada a romandre a la residència on s'allotja durant la seva estada a Hamburg, en considerar que hi havia problemes per a la seva seguretat.

En la marxa d'ahir dels partidaris de l'esquerra radical van participar unes 12.000 persones i les forces de seguretat van identificar a al voltant de 2.000 d'elles com a membres del col·lectius esquerrans violents.