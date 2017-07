Localitzen viu a Madrid un jove que va desaparèixer a Palerm fa més de 5 anys

Es diu Marcello Volpe, és de Palerm (Sicília), té 26 anys i des de fa cinc anys la seva família no sabia res d'ell. Però dijous una patrulla de la Policia Nacional li va trobar a Torrejón de Ardoz, descalç i malgirbat, com un captaire i sense pronunciar paraula.

La seva fotografia, distribuïda en 2011 per Interpol, seguia en la base de dades de desapareguts, la qual cosa ha permès a la Policia espanyola donar amb el parador de la seva família.

La Prefectura Superior de Policia de Madrid va informar de l'aparició d'aquest jove, la presència del qual a Torrejón de Ardoz va cridar l'atenció dels agents, que mai li havien vist per la zona.

De moment, no se sap on ha estat tots aquests anys, perquè no ha parlat i només es comunica per gestos i per escrit, encara que amb frases incoherents.

No obstant això, els policies no van desistir en la seva obstinació i després d'indagar en associacions com a SOS Desapareguts i en Interpol, van aconseguir identificar-li i comunicar-se amb la seva mare.

A ella li van enviar una foto actual del seu fill, al que va reconèixer només per una cicatriu en el canell dret, ja que està bastant canviat.

La seva mare es va traslladar des de Sicília a Madrid per retrobar-se amb el noi, que va ser ingressat en un hospital per a la seva valoració.

Quan va desaparèixer, Marcello Volpe tenia 20 anys, mesurava 1,75 metres i tenia el cabell castany, segons la descripció dels cartells en els quals es demanava la col·laboració ciutadana per trobar-li.

Els mitjans de comunicació italians han seguit informant sobre aquest cas i al setembre del passat any, per exemple, afirmaven que se l'havia vist a la ciutat de Forlí, a la regió italiana Emília-Romanya, a 80 quilòmetres de Bolonya. Finalment no va poder comprovar-se la seva presència

Un any abans, el setembre de 2015, la família de Marcello va tornar a sentir-se esperançada quan es va comunicar que havia estat vist a la zona universitària de Trento.

Cap de les cerques pels llocs en els quals en aquests cinc anys algú ha dit haver-li vist va resultar reeixida.

Caldrà esperar al fet que ell pugui o vulgui explicar-ho per saber on ha estat tots aquests anys.



Els dubtes de la mare

La Policia Nacional va realitzar una prova d'ADN per comprovar que el jove es correspon amb el jove italià de 26 anys , després que la seva mare no l'hagués reconegut en veure'l cara a cara.

El cos policial ha decidit realitzar la prova a causa dels dubtes que li van sorgir a la mare de Volpe, amb la qual havien aconseguit contactar a través d'associacions com a SOS Desapareguts i la Interpol i que va arribat a Madrid des de Sicília.

A ella li havien enviat una foto actual del seu fill, al que va reconèixer només per la cicatriu al canell, ja que està bastant canviat. Però quan es va trobar cara a cara amb el jove, a la dona li van entrar dubtes en veure'l. Segons els investigadors,la dona hauria entrat en xoc.

Per això, les forces de seguretat han de fer més gestions i realitzar una prova d'ADN per comprovar la identitat. Les proves trigaran uns dies.

Hores després la dona va reconèixer el noi per un rínxol del cabell i va assegurar que sí que era el seu fill.