Madrid Desviaments de vols, inundacions i grans retencions per la pluja

La forta pluja que va caure ahir a la tarda sobre Madrid va provocar desviaments de vols, grans retencions de trànsit en nombrosos punts de la ciutat, retards en els trens i talls en diferents carreteres de la Comunitat de Madrid. Entre les 15.30 i les 17.00 hores, vint vols que havien aterritzat a l'aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas van ser desviats a altres aeroports, però no hi va haver cancel·lacions a causa de la tempesta, segons va assenyalar un portaveu d'AENA. Gairebé totes les carreteres van presentar problemes de circulació, amb grans embussos i talls de trànsit per acumulacions d'aigua, així com inundacions a la carretera de Barcelona, a l'altura de l'aeroport de Barajas. Metro de Madrid també es va veure afectat per les fortes pluges que van provocar que se suspengués el servei a la línia 7.