Mor un acròbata en caure d'una altura de 30 metres al festival Mad Cool

Un acròbata que participava en un espectacle d'entreteniment a la mitja part dels concerts de Alt-J i Green Day, dins el programa del festival Mad Cool a Madrid, ha mort al desplomar-se des d'una altura d'uns 30 metres, cap a les 23.00 hores d'aquest divendres.

El succés ha tingut lloc a l'escenari principal del festival, que es desenvolupa des d'aquest dijous fins al dissabte a l'esmentat estadi, situat al barri de San Fermín, al districte d'Usera.

L'acròbata realitzava una performance en la qual s'ha introduït en una urna de metacrilat que ha estat hissada per una grua fins a una alçada aproximada de més de 20 metres. Anava subjecte a un arnès a l'altura del maluc que, per causes que estan sent investigades, s'ha trencat.

El públic que abarrotava la Caixa Màgica en espera de l'inici del concert del grup Green Day, previst per a les 23.30 hores, ha presenciat en directe com l'acròbata es precipitava des d'una gran alçada.

La caiguda ha causat un gran impacte i desconcert entre els congregats. No obstant això, l'organització del festival no ha informat sobre el que ha passat al públic que esperava al peu de l'escenari i ha decidit prosseguir amb les actuacions previstes.

En el moment de l'accident, moltes eren les càmeres que en aquell moment seguien la seva progressió sobre l'aire, inclosa una del mateix festival, però els testimonis, consternats pel fatal desenllaç, no encertaven a definir si s'havia deixat anar la corda que el subjectava o si l'extensió de la mateixa havia estat massa llarga per aturar la seva caiguda abans d'arribar al sòl. Segons una persona que l'ha observat tot a primera fila, no hi havia corda al voltant de la víctima després de la seva caiguda.

Després de l'accident, ràpidament un cordó de seguretat ha envoltat el perímetre mentre els assistents sanitaris d'una empresa privada realitzaven tasques de reanimació al ferit durant més de 15 minuts abans que una lona blava ocultés l'escena.

A les 23,40 hores es va presentar la policia al lloc dels fets per comentar les possibles vies d'actuació amb Javier Arnáiz, director de l'esdeveniment. Només cinc minuts després va retornar la música al recinte de la Caixa Màgica amb l'enregistramen de "Bohemian Rhapsody" de Queen, inici previst del xou de Green Day.

A les 23,45 hores, 20 minuts després del previst i 45 després del fatal accident, els caps de cartell Green Day van saltar a escena per acontentar una gran massa d'assistents, molt dels quals van celebrar la música ignorant el que acabava de succeir. Molts altres assistents, però, van optar per abandonar la Caixa Màgica amb llàgrimes als ulls.