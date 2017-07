Presentades dues denúncies per abusos sexuals en el primer dia de Sanfermines

La Junta de Protecció Civil de Pamplona va saber ahir al matí que en el primer dia de sanfermines, el dijous, es van presentar dues denúncies per abusos sexuals i una persona va ser detinguda en relació amb un d'aquests fets.

Segons va informar ahir l'Ajuntament de Pamplona en un comunicat al final de la reunió de la Junta, en tots dos casos els abusos van consistir en «tocaments». I referent a això el consistori va recordar que institucions i entitats «animen les persones agredides i la ciutadania a denunciar aquestes conductes, tant judicialment com socialment».

La Junta de Protecció Civil, de la qual formen part serveis municipals, del Govern de Navarra i de la Delegació del Govern, és en aquests sanfermines l'única font oficial d'informació sobre els casos d'agressions sexistes i des de la qual s'activa la posada en marxa del protocol establert per donar resposta a les mateixes.

Aquest protocol posa a disposició de les víctimes els recursos d'orientació, atenció judicial i psicològica, i d'acompanyament que disposa l'Ajuntament de Pamplona per a aquestes situacions per tal de protegir i atendre aquestes persones i al seu entorn.



Quatre ferits

El primer encierro dels Sanfermines d'aquest any, en què milers de persones es van donar cita ahir al casc vell de Pamplona per honrar al sant, va deixar un balanç de quatre ferits, tres per banya de toro.

La jornada va començar amb el primer encierro dels Sanfermines, amb menys gent que altres anys. Va ser una carrera bonica però perillosa en quedar endarrerits dos toros. Al final, quatre persones van haver de ser evaquades, tres per ferida de banya: dos nord-americans i un navarrès. El quart ferit és un irlandès que va patir un traumatisme. Tots quatre van ser traslladats al Complex Hospitalari de Navarra.