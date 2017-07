Un acròbata mor en caure de 30 metres mentre participava al festival Mad Cool

L'acròbata Pedro Aunión va morir divendres a la nit en precipitar-se al buit des d'una alçada d'uns trenta mentre realitzava un espectacle dins el festival Mad Cool que se celebra fins avui a Madrid. L'organització va decidir no suspendre les actuacions per seguretat perquè hi havia un aforament de 45.000 persones. La víctima serà incinerada i despedida avui al tanatori.

L'accident es va produir poc abans de les onze de la nit mentre portava a terme una performance en el festival de música a tocar de l'escenari principal en un descans. Es trobava dins una gàbia suspesa. Anava subjectat amb l'arnés a l'alçada de la cintura quan, per causes que s'estan investigant, es va trencar o es va despendre. Es va precipitar al buit. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo sense èxit almenys vint minuts. Poc després de l'accident va tenir lloc el concert de Green Day. La banda i bona part del públic no va tenir coneixement del tràgic succés després que l'organització decidís continuar sense donar informació per motius de seguretat. El grup Slowdive sí el va suspendre.

La víctima, nascuda el 1975, era director de la companyia d'arts escèniques In Fact.