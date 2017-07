Un conductor mor a Madrid atrapat en un pas inundat

Un home de 57 anys va morir la matinada d'ahir a Coslada en quedar atrapat en el seu vehicle mentre circulava per un pas subterrani que havia quedat inundat per les intenses pluges. El pas havia estat tancat per la Policia Local pel perill però la víctima va accedir-hi. Es desconeix si va retirar la tanca o ho van fer altres persones. Els Bombers van tardar una hora a poder arribar fins al cotxe.