Hamburg en guerra contra el G20

Hamburg ha viscut protestes sense precedents, algunes d'elles violentes, durant la celebració de la cimera d'entre els governs i bancs de les 20 principals economies mundials. Ahir fins a 20.000 manifestants, segons les dades policials, van participar en una marxa per Hamburg en contra de la cimera que de manera pacífica va contrastar amb la violència enregistrada en els dies anteriors.

El propòsit dels organitzadors entre els quals hi ha grups d'esquerres, moviments ecologistes i LGBT (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals), entre altres, va ser el de recórrer la ciutat i confluir a la tarda en una altra concentració establerta entorn del centre de congressos on se celebra la cimera.La concentració va començar en to festiu, entre grups de dones kurdes ballant, grups d'immigrants turcs denunciant les violacions a la llibertat de premsa a Turquía i pancartes de rebuig al G20, amb caricatures dels líders que hi participen.

El lema central dels convocants va ser «Solidaritat sense fronteres en lloc de G20» pretenent una resposta pacífica als disturbis desencadenats durant dues nits consecutives als barris de St Pauli i Altona.

L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, que té noves eleccions l'any que ve, va defensar la seva decisió d'anar a Alemanya a protestar contra la cimera del G20. Segons Blasio, les ciutats han de treballar al voltant dels líders globals per a lluitar contra els reptes del canvi climàtic i la desigualtat econòmica.



Violència i aldarulls

Les autoritats de la ciutat van cridar als organitzadors a distanciar-se clarament dels grups que van deslligar i a denunciar els aldarulls immediatament.Les forces de seguretat es van veure per moments «sorpreses» per la situació, que el portaveu de la Policia d'Hamburg, Estafa Zill, va qualificar d'«extremadament agressiva», reforçant l'operatiu en el districte.

S'estima que uns 500 joves van participar en saquejos a comerços, destrosses en el mobiliari urbà i atacs a membres de la policia, molts d'ells armats amb barres de ferro, mentre aixecaven barricades incendiàries.

Els violents s'havien proveït de còctels molotov «en grans quantitats», va relatar el portaveu policial.Des del dijous s'han produït a Hamburg 143 detencions i 122 arrests temporals, segons xifres policials, mentre que 200 agents han resultat ferits.

Finalització del G20

La cimera de les 20 potències econòmiques mundials va recolzar ahir de forma unànime el lliure comerç, encara que va subratllar que davant pràctiques injustes», els països podran recórrer a «instruments legítims de defensa comercial». El G20 acabar ahir amb debats sobre la lluita de les pandèmies, el desenvolupament d'Àfrica, les causes de la migració y l'emancipació de la dona en països en desenvolupament.