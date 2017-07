L´ADN descarta que el jove trobat sigui l´italià desaparegut

Les proves d'ADN practicades al jove trobat a Torrejón de Ardoz i a la mare de l'italià desaparegut el 2011 han donat negatiu. Inicialment es creia que el noi trobat aun parc podria ser Marcello Volpe que portava gairebé sis anys desaparegut. La mare el va identificar per una cicatriu. El jove no parla, només escriu algunes frases incoherents i no ha aportat res que permeti identificar-lo.