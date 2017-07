Mor una nena després de rebre una pallissa del seu oncle a Osca

Una nena de 8 anys de Sabiñánigo, a Osca, va morir divendres a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa a conseqüència d'una pallissa que va rebre a casa seva dijous, segons va confirmar a Efe l'alcalde de la localitat, Jesús Serra. La Guàrdia Civial va detenir com a pressumpte autor dels fets al seu oncle carnal, segons la informació publicada per l'Heraldo de Aragón.

Segons la versió del diari, no confirmada per la benemèrita en tractar d'una menor, vivia amb la seva mare i àvia de la víctima en aquesta localitat.

L'alcalde va confirmar, per la seva banda, que dijous a la nit es va rebre avís a l'061 per a acudir a la casa de la víctima, que a causa de la gravetat de les ferides va ser traslladada a l'hospital de referència de la capital aragonesa, on va morir.El jutjat d'instrucció número 1 de Jaca ha decretat el secret de sumari de les actuacions.

L'alcalde va reunir ahir a les nou del matí a la Junta de Portaveus i va decidir convocar una concentració de repulsa a aquest fet a les 12.00 hores a la plaça d'Espanya de Sabiñánigo, davant de la porta de la casa consistorial,La localitat ha decretat dos dies de dol oficial, des de les dotze d'ahir fins a les 12.00 del proper dilluns. Jesús Serra va explicar a Efe que la nena no estava tutelada, però que els serveis socials municipals s'havien posat en contacte fa uns tres mesos amb la família per prestar-li ajuda, per causes que no ha concretat.

L'alcalde va mostrar la seva consternació per un fet «tan greu i dolorós», i va mostrar la seva incredulitat per que una nena tan petita pugui haver mort per una pallissa.En qualsevol cas, va desitjar que les investigacions segueixin el seu curs i que finalment s'aclareixin els fets i el culpable assumeixi les conseqüències.