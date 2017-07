VÍDEO | "Encierro" molt veloç protagonitzat per un toro en solitari

El toro "Huracà", de la ramaderia debutant de Puerto de San Lorenzo, ha protagonitzat el multitudinari "encierro" d'aquest diumenge de Sanfermines a l'avançar als seus companys de remat en el primer tram de la cursa i obrir camí en solitari cap a la plaça amb moments de perillositat. Tot i això, no hi ha hagut cap ferit per banya de toro.

Aquest fet ha provocat que, en realitat, hi hagin hagut dos "encierros", el primer obert per "Huracà", que corria a moltíssima velocitat, i un segon amb els seus germans, acompanyats pels esquellers.

A les vuit del matí, la manada ha sortit junta dels corrals de Santo Domingo, encapçalada pels esquellers, si bé als pocs metres "Huracà" ha anat guanyant velocitat fins a avançar al grup i realitzar en solitari la resta del recorregut.