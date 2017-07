La Casa Blanca, gairebé en silenci

Un mes després que el president dels EUA, Donald Trump, amenacés de posar fi a les rodes de premsa de la Casa Blanca, el seu equip ha minimitzat aquestes trobades amb els periodistes i estudia canvis en el seu equip de comunicació, en una mostra de la tendència al secretisme en la nova Administració. «Sean Spicer s'ha engreixat». Amb aquesta frase va respondre dilluns l'estrateg en cap de la Casa Blanca, Steve Bannon, al missatge de text d'una periodista de The Atlantic, Rosie Gray, que li preguntava per què s'havia prohibit l'accés de les càmeres de televisió a la conferència de premsa diària del portaveu de Trump.

La broma de Bannon va circular ràpidament entre els corresponsals davant la Casa Blanca, cada vegada més inquiets davant un equip de comunicacions que els últims mesos ha reduït el nombre, escurçat la durada i minimitzat l'accés a les seves conferències de premsa, que ja no sempre són diàries.

Spicer, el portaveu de la Casa Blanca, es va tornar a sotmetre a principis de setmana a l'escrutini de les càmeres per primera vegada en vuit dies, en una conferència de premsa programada quatre hores abans i que va ser tot just la cinquena d'aquest mes que es va ajustar a aquest format tradicional. «La conferència de premsa només és un aspecte del que fem. Som aquí des de molt aviat al matí, fins a molt tard a la nit, i responem preguntes», va defensar Spicer des del podi. El portaveu ha tingut una relació combativa amb la premsa des del seu primer dia en el càrrec, el 21 de gener, quan es va estrenar al podi per fustigar els periodistes per la seva cobertura de la investidura del mandatari i acusar-los d'haver amagat la mida de la multitud que va acudir a veure-la.

Des d'una Casa Blanca que ha arribat a argumentar que defensa «fets alternatius» als de la premsa, Spicer es va queixar una i altra vegada sobre la cobertura «negativa» i «desmoralitzant» que, segons el seu parer, la majoria dels mitjans generalistes fan sobre Trump. Després de mesos de rumors sobre la seva possible sortida del càrrec, Spicer està ara entrevistant candidats per substituir-lo en la tasca de fer conferències de premsa i es prepara per ocupar un lloc de més rang, més relacionat amb l'estratègia comunicativa de la Casa Blanca.



«Segueixo aquí»

Spicer va respondre amb un «segueixo aquí» a la pregunta de si abandonaria el càrrec, encara que va reconèixer que el seu equip ha estat estudiant canvis des que el director de comunicacions de la Casa Blanca, Mike Dubke, va abandonar el càrrec a finals de maig. «Hem estat reunint-nos amb gent que podria donar un servei a aquesta Administració», va admetre el portaveu.

La revista Politico va indicar dilluns que Spicer ha contactat amb Laura Ingraham, una comentarista de la cadena Fox News coneguda per la seva tendència conservadora, per oferir-li el paper de portaveu de la Casa Blanca, tot i que ella va aclarir que la idea d'encapçalar les rodes de premsa no és una cosa que es «mori» per fer. Sigui quina sigui la destinació de Spicer, molts observadors veuen el caos a l'equip de comunicació de la Casa Blanca com un reflex de la volatilitat del propi Trump, que intenta controlar el missatge mitjançant els seus tuits i «es frustra quan els periodistes no segueixen el seu guió», segons l'experta en comunicació política Tammy Vigil.

«L'Administració de Trump ha intentat manipular les conferències de premsa a causa del seu desig de secretisme i control, però també pel seu menyspreu respecte als mitjans generalistes, que està relacionat amb la seva incapacitat de controlar la premsa», va explicar Vigil, professora a la Universitat de Boston.



Trump, frustrat

Tothom pensa a Washington que Trump està frustrat des de fa mesos amb Spicer i prefereix la seva «número dos», Sarah Sanders, que s'ha cremat menys des del podi però que no sembla interessada a convertir-se en la principal portaveu. «Spicer no s'ha adaptat bé al càrrec», va opinar Vigil, que veu «poc comú» que hi hagi un canvi «en un lloc tan visible» d'una Administració dels EUA que tot just fa cinc mesos que està en el poder. La major part del problema, però, és que «hi ha enormes incoherències en els missatges que envia» la Casa Blanca, «moltes d'elles causades pel propi Trump, tant a Twitter com en altres compareixences públiques», va reflexionar Vigil.

«Trump i el seu equip juguen amb la veritat, i això fa difícil construir un missatge coherent i defensable. Per això, Spicer estava destinat a fracassar i qui el substitueixi tindrà segurament problemes similars», va afegir l'experta.