L´exèrcit sirià bombardeja la localitat de Deraa hores abans de l´alto el foc

El president Donalt Trump durant un dels seus discursos per al G-20 a Hamburg.

El president Donalt Trump durant un dels seus discursos per al G-20 a Hamburg.

l'Observatori Sirià de Drets Humans afirma que helicòpters de l'exèrcit sirià van bombardejar ahir a la matinada diverses zones de la ciutat meridional de Deraa, hores abans de l'alto el foc anunciat per Rússia i EUA que entrava en vigor al migdia d'ahir.

Els atacs, que van incloure el llançament de dos míssils, es van produir poc després de la mitja nit, segons l'Observatori, que va afegir que, des de llavors, regnava la calma tant a Deraa com a les províncies d'Al Quneitra i Al Sueida, incloses al cessament de les hostilitats. En aquestes tres regions del sud-oest de Síria ja es regulava una execució declarada unilateralment pel regim sirià el passat diumenge.



Acord bilateral

L'acord per detenir els combats va ser aconseguit el passat divendres pels presidents d'EUA i Rússia, Donald Trump i Vladímir Putin, respectivament, a la cimera del G-20 a Hamburg (Alemanya).

En el darrer mes, aquestes províncies sirianes van ser escenari d'un repunt de la violència, especialment Deraa que està considerada com la «cuna de la revolució», perquè a partir d'ella al març de 2011 van començar les protestes antigubernamentals que van generar el conflicte actual.

A més, el primer ministre israelià Benjamín Netanyahu va donar la benvinguda a l'alto el foc a Siria, però va advertir que «no ha de permetre la consolidació d'una presència militar de l'Iran i els seus aliats a Síria, en general, i al sud, en Particular».

«La setmana passada vaig tenir profundes converses amb el secretari nord-americà (Rex) Tillerson i el president rus, Vladimir Putin, i em van dir que entenen la posició d'Israel i que consideraran les nostres demandes», va declarar Netanyahu en la reunió setmanal del seu Gabinet de Govern.

Per la seva banda, l'enviat adjunt de l'ONU per a Síria, Ramzi Ezedin Ramzi, va qualificar l'acord d'alto el foc com un «desenvolupament positiu».



Trump demana seguretat

El president nord-americà, Donald Trump, va dir ahir que va discutir divendres en la seva primera reunió amb el president rus, Vladímir Putin, per la formació «d'una impenetrable unitat de seguretat cibernètica» conjunta.

Les declaracions de Trump es van produir després que el mateix president nord-americà assegurés que en la reunió bilateral amb Putin va pressionar el president rus per la ingerència electoral, que segons les agències d'intel·ligència nord-americans es va dur a terme mitjançant ciberatacs.

Segons la premsa nord-americana, els intents d'infiltració russa es van dirigir també contra centres de votació, centrals nuclears i altres infraestructures clau.

Trump creu que la unitat de la qual va parlar amb Putin durant la cimera del G-20 d'Hamburg (Alemanya), que va finalitzar abans d'ahir, servirà per evitar «hacking en les eleccions i altres coses negatives, que estaran protegides i segures».

En un comunicat després del tancament del G-20, el líder de la minoria democràtica del Senat, Chuck Schumer, va assegurar que el grup de treball sobre ciberseguretat acordat amb Rússia és un «punt baix» equivalent al fet que els lladres i policies creen «un grup de Treball sobre robatori de bancs».