L´oposició veneçolana crida a col·lapsar els carrers

L'aliança opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) va convocar ahir als seus partidaris a col·lapsar els carrers del país per informar la població sobre la consulta popular que es preveu celebrar diumenge que ve contra l'Assemblea Nacional Constituent.

«Fem una crida a tots els veneçolans que ens preparem perquè demà [avui per al lector] puguem fer aquest trancazo amb pancartes al·lusives al procés de la consulta sobirana del diumenge 16 de juliol», va anunciar en roda de premsa el diputat Juan Andrés Mejia, en qualitat de portaveu de la MUD.

Diumenge que ve, els opositors celebraran un procés de consulta independent del poder electoral -acusat de servil amb el chavisme- per preguntar als veneçolans si estan d'acord amb l'elecció de l'Assemblea Nacional Constituent convocada pel president veneçolà, Nicolás Maduro, per al 30 de juliol.

També se'ls consultarà sobre si reclamen que la Força Armada Nacional defensi la Constitució vigent i doni suport a l'Assemblea Nacional, actualment controlat per l'oposició.

En una tercera pregunta se'ls demana la seva opinió sobre la renovació dels poders públics, la celebració d'eleccions lliures i la formació d'un govern d'unió nacional. Aquest procés ha estat qualificat pel chavisme d'il·legítim i no vinculant, en no estar inclòs en la Constitució vigent.

Per la seva banda, els chavistes han convocat els seus partidaris per assajar la mobilització prevista per a l'elecció de la Constituent, el mateix dia que se celebrarà la consulta dels opositors.

Les eleccions han estat convocades pel president del país, el chavista Nicolás Maduro, i l'oposició ja va anunciar que no hi participaria. L'anunci es fa fer l'1 de maig enmig d'una crisi institucional provocada per la decisió del Tribunal Suprem de Justícia de deixar sense funcions al Parlament i als parlamentaris sense immunitat.