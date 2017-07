Quart ´encierro´ ràpid i net

Els toros de la ramaderia gaditana Font Ymbro han complert amb la seva fama al llarg dels tretze anys que porta participant en les festes de Sant Fermí i han protagonitzat un 'encierro' ràpid i net. La manada ha corregut pràcticament tot el recorregut unida i el moment de més perill s'ha produït en el tram de l'Estafeta quan un mosso ha estat enganxat pel toro que li ha esquinçat la brusa amb la banya.

El quart 'encierro' d'aquests Sanfermines no ha deixat ferits per banya segons les primeres informacions. No obstant sí que s'han produït diverses caigudes i, fins al moment, s'han produït dos trasllats al Complex Hospitalari de Navarra per contusions. Un dels mossos per una contusió al braç a la zona d'Estafeta i un altre amb una contusió maxil·lofacial a la zona de Telefónica.

La cursa d'aquest dilluns ha estat la més breu d'aquests sanfermines amb una durada de 2 minuts i 18 segons. Ha començat puntual a les 8 del matí amb la sortida del ramat des dels corrals de Santo Domingo que, durant pràcticament tot el recorregut, ha estat unidt excepte els últims metres en què s'ha anat estirant.

Durant tot el trajecte s'han produït diverses caigudes dels mossos. En l'últim tram de la cuesta de Santo Domingo s'ha produït un moment de perill quan un dels mossos a terra s'ha aixecat sense mirar cap enrere quan s'acostaven els toros.

Els toros han corregut a gran velocitat per la plaça de l'Ajuntament i Mercaderes on s'han produït diverses caigudes. Els caps de bestiar han pres la corba d'Estafeta passant prop de la tanca però sense arribar a xocar contra ella.

Enfilant la recta de l'Estafeta s'ha produït una de les imatges més impactants de la cursa quan un dels mossos ha estat colpejat per uns dels toros que li ha enganxat la brusa amb la banya fins esquinçar-se-la. En aquest mateix tram un dels mossos ha ensopegat i caigut i ha estat trepitjat per ramat.

En els últims metres del recorregut del ramat s'ha anat estirant i ha permès als mossos realitzar boniques carreres prop dels toros. La cursa ha transcorregut per telefònica i sense incidents i els toros han arribat units fins als corrals a la plaça de toros.

Els toros seran torejats a partir de les 18.30 hores a la plaça de toros pels destres Juan José Padilla, El Fandi i Manuel Escribano.