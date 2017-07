Bárcenas va moure 10 milions dels comptes en ser investigat

Un inspector de la UDEF va declarar en el judici de Gürtel que l'extresorer del PP Luis Bárcenas va iniciar una operativa de «descapitalització» dels seus comptes a Suïssa des dels quals es van produir «sortides que sumen un total de 10 milions d'euros» quan va començar la recerca contra la trama.

Tres inspectors van declarar en qualitat de perits-testimonis en el judici que se celebra en l'Audiència Nacional i van explicar que van detectar un canvi en la manera en la qual Bárcenas gestionava els seus comptes a Suïssa, on va arribar a acumular 48,2 milions d'euros, quan es va iniciar la recerca en 2009. «El punt d'inflexió que trobem en l'examen dels comptes de Suïssa és del 6 de febrer de 2009. A partir d'aquí la seva forma de gestionar els comptes és diferent», va dir un dels agents. Des d'aquest moment, «es produeix una descapitalització d'aquests comptes» amb transvasaments de fins a 10 milions d'euros entre aquests.

Un dels inspectors va apuntar que l'objectiu d'aquesta operativa era la «despatrimonialització» de fons atès que «totes les justificacions de Bárcenas, Iván Yáñez (el seu presumpte testaferro) i Ángel Sanchís (extresorer d'Aliança Popular), s'han demostrat falses».

«S'adopten per part de Luis Bárcenas una sèrie d'accions tendents a posar fora de perill part el seu patrimoni a Suïssa, entre elles, la societat Granda Global, que es crea mesos després a l'operatiu policial i dins del temps en què Bárcenas expropia els seus fons a Regne Unit», va assenyalar l'agent.

Segons els inspectors, en saber que estaven investigant a la trama, Bárcenas va començar a evitar viatjar a Suïssa, va optar per parlar «en àmbits privats» i va iniciar una operativa d'enviament de transferències a l'exterior i al tancament de comptes. Van destacar també els agents que l'extresorer tenia «una altra font d'ingressos totalment desconeguda» per a la Policia que es barrejava amb els fons que li lliurava el líder de la trama, Francisco Correa.

«Hem observat que existeix una altra font d'ingressos fins ara desconeguda que Bárcenas utilitza per ingressar fons a Suïssa. Sens dubte sembla il·lícita perquè totes les explicacions donades per Bárcenas s'han demostrat falses. Ni són provinents de negocis immobiliaris, ni d'art, ni de les seves societats», va recalcar un dels inspectors.

Una altra agent de la UDEF va estar interrogada per un informe en el qual s'atribueix a l'exconseller madrileny Alberto López Viejo, acusat en el judici, haver cobrat gairebé 400.000 euros de la trama de comissions per haver mitjançat en contractes de la Comunitat de Madrid adjudicats a empreses de Correa. La policia va confirmar els indicis que l'exconseller va cobrar aquests regals, afirmant que disposen de documents de lliuraments de diners a López Viejo que coincideixen amb anotacions en la caixa B de Gürtel.

«A mi em coincideix, no sé a què es refereix amb disparitat de dates i quantitats», va respondre a l'advocat de López Viejo quan va posar en dubte les conclusions de l'informe. En concret, López Viejo hauria rebut, segons la UDEF, un 10 per cent dels contractes que ajudava a adjudicar, quantitats que s'anotaven com una partida de «varis» en les fulles de cost d'aquests actes que organitzaven les empreses de Correa.