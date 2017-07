Amb bicicleta, a 100 km/h per l'autopista

Un ciclista va ser gravat dissabte passat circulant a més de 100 quilòmetres per hora agafat a la part posterior d'una furgoneta a l'autopista de s'Arenal, en direcció a Palma, a l'altura de la sortida cap al Molinar i Ciutat Jardí. El vídeo va ser filmat des d'un taxi i s'hi observa com el ciclista va agafat pel braç a una furgoneta a gran velocitat per la DT-19, l'autopista de l'aeroport. A la imprudent i perillosa acció de l'home hi cal afegir que anava sense cap tipus de protecció, sense casc, i calçant unes xancles.