Condemnen a vuit mesos de presó un acusat d´abusos sexuals als Sanfermines

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra va anunciar ahir l'arrest d'un acusat per abusos sexuals durant les festes de San Fermín, que ha acceptat una condemna de vuit mesos de presó i pagar 750 euros d'indemnització a la víctima per tocaments a una dona en un bar de Pamplona.

La Junta Local de Protecció Civil va donar a conèixer ahir dos noves denúncies per abusos sexuals presentades durant el quart dia dels Sanfermines, i des de l'inici de les festes el dia 6 al migdia ja són set les denúncies presentades per abusos sexuals que no inclouen l'ús de la violència. Segons va informar l'Ajuntament, després de la presentació de les denúncies es van posar a disposició de les dones afectades els resursos d'orientació i d'atenció judicial, psicològica i d'acompanyament dels quals disposa el consistori per aquest tipus de situacions. El punt d'informació sobre agressions sexuals ubicat a la plaça del Castillo ha triplicat aquest any el nombre d'atencions durant els 5 primers dies respecte a fa un any.