Polèmic homenatge a Miguel Ángel Blanco

El 20è homenatge a Miguel Àngel Blanco, assassinat per ETA, va causar ahir tot un seguit de crítiques i retrets de diverses formacions polítiques cap a la postura de l'Ajuntament de Madrid de no penjar una pancarta per tal de retre-li record. L'alcaldessa, Manuela Carmena, va justificar que no tenia «gaire sentit» posar una pancarta a la seu municipal del regidor d'Ermua Miguel Ángel Blanco per no crear «una situació de menyspreu entre unes víctimes i unes altres». A més, va afegir que les mateixes associacions de víctimes «insisteixen molt que no es faci una individualització d'uns noms davant dels altres», tal com li van traslladar durant el debat per canviar els noms dels carrers, una reivindicació que Carmena va fer «extensiva» a altres «estructures».

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, també va reclamar a l'equip de Govern de l'Ajuntament de Madrid que rectifiqués i convoqués un homenatge al regidor assassinat per ETA, al qual Carmena va respondre que «per descomptat que estem encantats de fer qualsevol declaració, de sumar-nos a la repulsa».

El PP a l'Ajuntament de Madrid muntarà per dimecres que ve un homenatge a Miguel Ángel Blanco i va demanar a Carmena que el lideri, perquè segons aquest, «Blanco no és un símbol del PP, és un símbol de tot Espanya».

En aquesta mateixa línia, la presidenta de la Comunitat de Madrid va assenyalar que Carmena i el seu equip de Govern «encara són a temps» de rectificar, en «un gest» que, a parer seu, seria «molt ben acollit per tothom» per part d'un Ajuntament «que presumeix tant de ser tan proper a la ciutadania». Cifuentes va considerar que el regidor d'Ermua «no va ser una víctima més», atès que es va convertir en un «símbol de la resistència ciutadana davant el terrorisme» i va demanar una recapacitació per part de l'Ajuntament i els va demanar que no «actuessin amb mesquinesa».

Carmena va avançar que, depenent de «l'alternativa que sigui», es veurà si l'Ajuntament se suma a l'homenatge que va anunciar el PP, ja que, segons va dir, a l'equip de Govern sempre «li agrada» donar suport a «tot el que tingui a veure amb la consideració de totes les víctimes i per descomptat cal reconèixer que aquest fet no solament va tenir la importància del dolor que va significar l'assassinat, sinó que va ser una commoció de la societat».

Des de Ciutadans, la portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, va dir que és «desafortunat» que el Govern de Carmena no organitzi un record en memòria de l'edil i va veure com «una excusa barata» els arguments donats pel Govern municipal. «Pensar que Miguel Ángel Blanco és una víctima més és no haver entès res», va afirmar Villacís. També va criticar que el govern de Carmena tingués memòria a «tant a llarg termini» i que li fallés «el curt termini», ja que «tot això d'ETA és molt a prop».

A les crítiques a l'Ajuntament també s'hi van sumar altres dirigents del PP com el president del partit al País Basc, Alfonso Alonso, així com el president del Moviment contra la Intolerància, Esteban Ibarra i el president de Noves Generacions, Diego Gago, que van dignificar la figura de Blanco com un símbol de les víctimes i de la fi d'ETA. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va expressar-se en la mateixa línia que Cifuentes i va criticar la «mesquinesa» de buscar «matisos» per negar un homenatge al regidor del PP. El PSOE també es va pronunciar a través de la seva presidenta Cristina Narbona, que tot i coincidir amb l'alcaldessa de Madrid en què «absolutament totes» les víctimes del terrorisme han de ser recordades, va matisar que «amb tot el respecte a l'alcaldessa», Miguel Ángel Blanco «mereix un reconeixement» en el 20è aniversari de la seva mort.

Podem defensa Carmena

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va dir que no farien cap homenatge a Miguel Ángel Blanco. Tot i considerar que els homenatges al regidor estaven sempre justificats, va defensar la posició de l'Ajuntament de Madrid al·legant que «són coses que ha de decidir cada Ajuntament».

En l'homenatge celebrat ahir per part del Partit Popular a la seva seu nacional i on Mariano Rajoy, el president del govern, va ressaltar que «l'esperit d'Ermua» va suposar un canvi molt important en la visió de moltes coses» en la lluita contra ETA, va participar-hi la diputada i presidenta de la Fundació de Víctimes contra el Terrorisme Marimar Blanco, germana de l'assassinat. Blanco va dir que la negativa de l'Ajuntament era un un gest que acompanyava les paraules de Podem i el seu silenci «còmplice» amb els qui donen suport a la banda terrorista.

Blanco serà recordat en diversos actes durant tota la setmana, entre els quals destaquen el de l'Ajuntament d'Ermua i el que aquest dijous realitzarà el PP per recordar la seva figura.