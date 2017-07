Presó per a sis gihadistes d´Al-Qaeda

Sis gihadistes van acceptar ahir 6 anys de presó després d'admetre que captaven gent per Al-Qaeda des de Melilla. Els sis gihadistes, que van ser detinguts el 2014 a Melilla en l'Operació Javer per captar combatents per Al-Qaeda per cometre atemptats al Magreb o «en sòl occidental», van acceptar una pena de 6 anys de presó després de reconèixer aquests fets i que el seu líder renunciés a l'ús de la violència. Al judici celebrat ahir a l'Audiència Nacional, Mustafà Al Lal Mohamed, «Doberman», va admetre ser el líder d'aquesta cèl·lula que operava a l'entorn de la mesquita As Salam, al popular barri del Camell de Melilla, per la qual cosa la fiscal Dolores Delgado, en apreciar l'atenuant de confessió, va rebaixar la seva petició de 12 a 6 anys de presó i altres 10 de llibertat vigilada.

Els altres 5 acusats -Rachid Adbelnahet, Kamal Mohamed Driss, Mohamed Mohamed Benali, Benaissa Laghmouchi i Mustafá Zizaoui-, que també s'enfrontaven a 10 anys per integració en organització terrorista, es van conformar amb 6 anys de presó i 6 de llibertat vigilada. En no haver-hi més acusacions a part de la de la Fiscalia, la secció tercera penal, que va deixar el judici vist per a sentència, haurà de condemnar-los a aquestes penes.

«L'islam no mana a la violència, ni la incita, ni la justifica», va dir Al Lal rient, per després renunciar de forma explícita «a l'ús de la violència per imposar idees», i va acabar la seva intervenció destacant: «Estimo la meva gent, estimo la meva família i vull passar això en pau». El líder també va admetre que va captar un dels acusats, Mustafà Zizaoui Mohand, qui per la seva banda va reconèixer que van engegar un aparell de propaganda amb la creació de la pàgina web Sharia4Spain, branca del global Sharia4,i va manifestar a la Sala que es penedia de l'activitat que la seva cèl·lula va dur a terme a la mesquita. Un dels agents que va testificar va dir que es tractava d'un moviment internacional amb origen al Regne Unit, i que la filial adaptava els continguts a la situació d'Espanya.